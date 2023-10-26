Москва, 26 октября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В Европейском союзе к бывшему руководству «Нафтогаза» относятся как к жуликам. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 октября заявил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Максим Блинов/РИА Новости

Ранее бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев констатировал, что санкции против российских углеводородов не работают, а стало быть, нужно ввести налоги для тех европейских компаний, которые продолжают пользоваться нефтью и газом из РФ.

Как полагает Юшков, на самом деле смысл таких предложений состоит в том, чтобы применять против российских углеводородов санкции, не получая общего согласия всех членов Европейского союза.

«Например, если речь идёт про нефть, то здесь можно вспомнить историю с Венгрией, которая в прошлом году целый месяц не давала принять шестой пакет антироссийских санкций, потому что там был прописан запрет на импорт российской нефти. В конечном итоге Венгрия добилась того, что запрет коснулся поставок нефти только морским транспортом. А всё, что касается нефтепроводов, разрешено. Теперь венгры получают российскую нефть, перерабатывают её и зарабатывают на этом», — рассказал Юшков.

Поэтому, как подчеркнул эксперт, сторонники антироссийских санкций ломают голову над тем, как ужесточить эти ограничения. Запретить покупку российских нефти и газа, введя соответствующую санкцию, не получится, потому что Венгрия её заблокирует. Но если задействовать антимонопольные методы, то этим уже будет заниматься Еврокомиссия, и спрашивать Венгрию не придётся.

Юшков обратил внимание на то, что такие механизмы против РФ уже применяются. Например, Украина в 2022 году дважды повышала тариф на транзит нефти через свою территорию. А Болгария ввела некий спецтариф на прокачку российского газа — 100 долларов на каждую тысячу кубов.

Впрочем, как полагает Юшков, идея Коболева не будет реализована.

«Всё бывшее руководство «Нафтогаза» в Европе воспринимают как жуликов, после того как те сами себе выплатили премии, когда они якобы «победили» «Газпром». Кроме того, введение такого налога будет очень легко оспаривать в суде, так как это дискриминационный налог на европейскую компанию», — подытожил Юшков.

Неадекватными и нерациональными идеи Коболева назвал ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. По его мнению, попытки реализации таких предложений могут нанести большой ущерб европейской экономике.

«Дополнительное обложение налогом таких важных компонентов себестоимости, как нефть и газ, чревато её дальнейшим ростом и, как следствие, разгоном инфляции», — сказал Мастеров.

Он подчеркнул, что попытки избавиться от российских нефтегазовых ресурсов или сделать невыгодным их использование противоречат экономической целесообразности.

«Кроме того, ущерб от реализации подобных инициатив может усугубиться в результате негативного воздействия других факторов — таких как развитие кризиса на Ближнем Востоке и холодная зима в странах ЕС. Это может дополнительно разогнать цены на рынках энергоресурсов и способствовать дальнейшему усугублению инфляционных процессов», — сказал Мастеров.

Экономист уверен, что европейский бизнес крайне отрицательно отнесётся к попыткам властей ЕС реализовать предложения Коболева и приложит немало усилий для того, чтобы этого не произошло.

Ранее Коболев, объясняя необходимость предложенных им мер, сказал, что европейские компании, отказывающиеся покупать дешёвый газ у России, не могут конкурировать с теми, кто игнорирует санкции. Они оказываются в невыгодном коммерческом положении.

Кроме того, ИА Регнум сообщало, что «Газпром» будет поставлять в Венгрию на постоянной основе дополнительные объёмы газа в ближайший осенне-зимний период.

В свою очередь, ЕС рассматривает возможность продления действия потолка цен на газ, введённого в феврале, на фоне опасения роста цен на это топливо из-за ближневосточного конфликта.

По словам президента России Владимира Путина, Москва практически уже нашла альтернативу газовому рынку Европы. РФ намерена расширять поставки энергоресурсов в страны Азии, строить новые маршруты или приводить в порядок существующие. В частности, Иран уже обсуждает с Москвой вопрос возможности поставок российского газа.