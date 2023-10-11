Москва, 11 октября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Россия практически уже нашла альтернативу газовому рынку Европы, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Объёмы поставок пока меньше, чем на Европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран, здесь я не вижу никаких проблем», — сказал глава государства.

Также он сообщил, что Россия намерена расширять поставки энергоресурсов в страны Азии, строить новые маршруты или приводить в порядок существующие. В частности, Иран уже обсуждает с Москвой вопрос возможности поставок российского газа.

В то же время, добавил глава государства, Европа не справляется без российского газа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3838691" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В ходе выступления президент, говоря о политике Евросоюза в энергетике, напомнил о поговорке «не копай другому яму», отметив, что европейцы попали в эту яму. Путин уточнил, что Украина закрыла один из двух маршрутов газа в Европу, а Польша перекрыли газопровод «Ямал — Европа». При этом Европа, которая потребляла российский газ, ничего не предприняла в связи с этим.

Также Владимир Путин назвал последствия отказа стран ЕС от российских энергоносителей. По его словам, европейские страны сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а экономика Евросоюза находится на околонулевой отметке.

Кроме того, добавил президент, реальные располагаемые доходы населения стран еврозоны снизились в первом квартале 2023 года на 1,2%, в то время как в России за этот же период времени они выросли 4,4%, а за второй квартал — плюс 5,3%.