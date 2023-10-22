Лондон, 22 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Европейский союз рассматривает возможность продления потока цен на газ, введённого им в феврале, на фоне опасения роста цен на голубое топливо из-за ближневосточного конфликта. Об этом 22 октября написала газета Financial Times.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

Отмечается, что Европейская комиссия указала в презентации для стран — участниц сообщества, что после введения Брюсселем потолка цен на газ негативных последствий не произошло. При этом цены на газ снизились почти на 90% в сравнении с 2022 годом.

Издание напомнило, что такое ограничение вводится, если цена на газ в более чем $180 за мегаватт в час сохраняется три дня подряд. Как рассказали европейские дипломаты, из-за ближневосточного конфликта и возможности диверсий поставки газа в зимний период могут пострадать, несмотря теперешнее снижение цен и заполнение рекордное газохранилищ.

Дипломаты и чиновники ЕС также указали на то, что ранее выявленное в этом месяце повреждение газопровода в Балтийском море является причиной обеспокоенности, на фоне которой «было бы неплохо иметь страховочную сетку».

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе с 15 февраля ввели механизм динамической коррекции цен на газ из России. Ограничения были введены на один год. Действие ограничений могли продлить ещё на год после оценки его работы в конце 2023 года.

Из данных Gas Infrastructure Europe 16 октября стало известно, что европейские подземные газовые хранилища заполнены на 97,89% (107,75 млрд куб. м газа). Этот показатель стал рекордным за всё время наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 октября 2019 года — 97,84%.

Президент России Владимир Путин 11 октября, говоря о политике Евросоюза в энергетике, напомнил о поговорке «не рой другому яму». Глава государства отметил, что Европа попала в эту яму. Он подчеркнул, что Россия не сокращает подачу газа, а европейцы сами отказываются от российских энергоресурсов.