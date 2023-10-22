Москва, 22 октября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. «Газпром» по договорённости будет поставлять в Венгрию на постоянной основе дополнительные объемы газа в ближайший осенне-зимний период, сообщил глава компании Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

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«По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 млрд кубов газа», — сказал он.

Миллер также заверил, что в экономическом плане компания сильна так же, как прежде. По его словам, компания на фоне санкций чувствует себя абсолютно уверенно.

Как сообщало ИА Регнум, в августе госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что без российского газа в стране остановились бы промышленные предприятия и не было бы отопления в квартирах. По его словам, российский газ составляет 85% годового потребления газа в Венгрии. Он отметил, что, кроме «Газпрома», руководство Венгрии заключило долгосрочный контракт с компанией Shell, а также имеется договор о поставке газа из Азербайджана.

Президент России Владимир Путин 17 октября встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Встреча прошла не на полях саммита «Один пояс — один путь». Премьер Венгрии специально приехал в резиденцию российского лидера. В беседе Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России. По его словам, двусторонние отношения многое потеряли после начала спецоперации и после введения западных санкций против Москвы. При этом, как подчеркнул Орбан, Будапешт в контактах с Москвой пытается спасти всё, что можно. В свою очередь Путин заявил, что отношения Москвы и Будапешта на протяжении десятилетий строились на основе учёта интересов друг друга.

На встрече с Путиным Орбан также запросил поставить в Венгрию дополнительно 1 млрд куб. м газа.

Венгерско-российский долгосрочный газовый контракт, подписанный главой МИД Венгрии Петером Сийярто в сентябре 2022 года, предусматривает закупку 4,5 млрд куб. м российского газа в год.

Миллер также заявил 18 октября, что трубопроводные поставки газа в Китай могут достичь уровня поставок в Западную Европу. За первый месяц 2023 года «Газпром» поставил в Китай почти 2 млрд куб. м газа.