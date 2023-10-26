Москва, 26 октября, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Призыв детского хирурга Леонида Рошаля о вывозе из Газы раненых детей для оказания медицинской помощи можно оценивать только позитивно и присоединиться к нему, заявил на брифинге 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency

«Ситуация в секторе Газа катастрофическая, она может ещё более ухудшиться, хотя трудно себе представить, куда, при начале наземной операции Израиля», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Газе происходит гуманитарная катастрофа, жители нуждаются в гуманитарной помощи. Вместе с тем, заметил Песков, пока через КПП «Рафах» грузовики с гумпомощью не допускаются.

«Туда буквально два десятка грузовиков пустили, не более того, это очень мало. Не выпускают людей», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в интервью «КП.RU» заявил, что нужно вывезти из сектора Газа раненых детей для оказания им медицинской помощи в других странах.

«Дети не должны погибать, дети не должны отвечать за безумную глупость взрослых. Мы в своё время помогали, когда было тяжело, и Израилю, и Газе, я сам лично был в Газе и видел всё это», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля.

Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. По данным палестинских властей, число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс., пострадали более 17,4 тыс. человек.

Кроме того, в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли свыше 2300 детей, более 5300 числятся ранеными. Такие данные привели в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Президент России Владимир Путин, выступая 25 октября на встрече с представителями религиозных конфессий, назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой.