Вашингтон, 24 октября, 2023, 23:48 — ИА Регнум. В секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли свыше 2300 детей, более 5300 числятся ранеными, сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

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«За последние 18 дней сектор Газа стал свидетелем разрушительных потерь среди своих детей: по сообщениям, 2360 погибли, 5364 получили ранения в результате непрекращающихся нападений», — заявили в организации.

По данным ЮНИСЕФ, ежедневно в Газе получают ранения или погибают более 400 детей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша уйти в отставку. По его словам, генсекретарь не способен возглавлять ООН, поскольку проявляет непонимание по поводу кампании массовых убийств детей, женщин и стариков.

Директор международной благотворительной организации Save the Children в Палестине Джейсон Ли призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня для защиты жизни детей, а международное сообщество — поддержать эти усилия. Единственным способом действительно защитить детские жизни является прекращение насилия, считают в организации.

Движение ХАМАС 7 октября провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа.