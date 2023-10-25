Рамалла , 25 октября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс., пострадали более 17,4 тыс. человек, сообщило 25 октября министерство здравоохранения Газы.

Rizek Abdeljawad/XinHua/globallookpress

«С 7 октября жертвами израильской агрессии против сектора Газа стали 6546 человек, среди них 2704 ребенка, 1584 женщины и 364 пожилых человека», — сообщили в минздраве.

Кроме того, ранения различной степени получили 17 439 человек.

Как сообщало ИА Регнум, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль сбросил на Газу количество взрывчатки, сопоставимое с мощностью сброшенной США на Хиросиму атомной бомбы, сообщила пресс-служба правительства сектора Газа. Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточённым боям со времён Второй мировой войны, считают эксперты.