Минск, 26 октября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. ОБСЕ усилиями НАТО и Евросоюза постепенно превращается в «маргинальную структуру», которая перестала влиять на положение дел в сфере безопасности в Европе. Об этом в Минске заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пленарного заседания международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».

Сергей Аверин/РИА Новости

«ОБСЕ изначально задумывалась как общеевропейская площадка для равноправного диалога и широкого сотрудничества, но усилиями натовцев и членов Евросоюза превращается в маргинальную структуру, не влияющую на положение дел в сфере безопасности в какой-либо степени», — сказал министр.

По мнению дипломата, западные политики «растоптали» свои обязательства не допускать доминирования какой-либо страны или организации в Европе, а также забыли про обещание соблюдать принцип равной и неделимой безопасности в регионе.

Как передавало ИА Регнум, Лавров заявил о лидерстве США по вмешательству в ближневосточный конфликт. Так, по мнению министра, США уже находятся в ряду лидеров тех, кто вмешивается в этот конфликт, так как американцы направили в зону конфликта две авианосные группы, нескольких тысяч боевых солдат со всем необходимым вооружением.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Запад пытается склонить россиян в ОБСЕ к предательству. По его словам, работать в ОБСЕ становится труднее. Страны «коллективного Запада», забывшие о цивилизованном общении, пускают в ход самые грязные приёмы. Они демонизируют и «расчеловечивают» Россию, раскручивают шпиономанию, обвиняют РФ в блокировании работы организации.