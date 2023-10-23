Москва, 23 октября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. США входят в число лидеров среди стран, вмешивающихся в палестино-израильский конфликт, заявил 23 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Лавров прокомментировал высказывания государственного секретаря США Энтони Блинккена о вероятности вмешательства третьих стран в конфликт.

«США уже находятся в ряду лидеров тех, кто вмешивается. Это и направление в зону конфликта двух авианосных групп, нескольких тысяч боевых солдат, как я понимаю, со всем необходимым вооружением, включая тяжёлые вооружения. Чем больше будет вот таких инициативных шагов со стороны, по большому счёту, любого государства, тем выше риск, тем выше опасность того, что конфликт разрастётся», — сказал глава МИД.

Президент США Джозеф Байден ранее попросил Конгресс страны выделить более 75 млрд долларов на военную помощь Украине и Израилю. Американские СМИ также сообщали, что Вашингтон начал перенаправлять в Израиль некоторые поставки, ранее предназначавшиеся Киеву. В Средиземное море направлены два американских авианосца.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Израиле необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент. Однобокая позиция США завела палестино-израильское урегулирование в тупик, считает глава российского государства.

Россия выступает за немедленное прекращение огня, а также призывает стороны палестино-израильского конфликта приступить к процессу мирного урегулирования, заявил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что целью любых мирных переговоров должна стать одобренная ООН формула, предполагающая создание двух независимых государств.

Владимир Путин ранее обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами ряда стран региона, в том числе с президентом Сирии Башаром Асадом. Главы РФ и Сирии в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Газе и заявили о необходимости направить туда гуманитарную помощь, также они высказались против насильственного перемещения палестинских жителей.