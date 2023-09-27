Москва, 27 сентября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Грязные приёмы, включая призывы к предательству, используют представители западных стран на площадке ОБСЕ по отношению к российским дипломатам. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в комментарии для РИА Новости, опубликованном 27 сентября.

Артем Кулекин/РИА Новости Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

По его словам, работать в ОБСЕ становится труднее. Страны «коллективного Запада», забывшие о цивилизованном общении, пускают в ход самые грязные приёмы. Они демонизируют и «расчеловечивают» Россию, раскручивают шпиономанию, обвиняют РФ в блокировании работы организации.

«Имеет место переход на личности, оскорбления и угрозы в адрес российских дипломатов, вплоть до призывов к предательству», — сказал Лукашевич.

Он добавил, что в качестве метода недобросовестной конкуренции за места в структурах ОБСЕ используются и огульные обвинения в шпионаже в отношении россиян.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Лукашевич заявил, что странам Запада не нужна сильная Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Европе на первый план вышла натоцентричность, и даже ЕС, по сути, превратился в военно-политический и экономический филиал НАТО.