Вашингтон, 25 октября, 2023, 02:13 — ИА Регнум. В результате атак беспилотников на американские базы в Ираке и Сирии пострадали более 20 военных Соединённых Штатов, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на Центральное командование Вооружённых сил США.

русская весна База США на территории Сирии, в районе населённого пункта Эт-Танф

Отмечается, что 20 военных были ранены на базе Ат-Танф в Сирии, ещё четыре человека пострадали в результате атаки на иракскую базу Айн-эль-Асад. Там же от сердечного приступа скончался американец — гражданский подрядчик.

По данным телеканала, военные объекты при налёте дронов не повреждены.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что в период с 17 по 24 октября на фоне конфликта в секторе Газа военизированные группировки, вероятно связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и беспилотниками американские войска в Ираке, трижды — в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, США видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в Ближневосточном регионе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он добавив, что американское министерство обороны делает всё необходимое для готовности сил США и их возможности отвечать.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби 23 октября обвинил Иран в атаках на американские объекты на Ближнем Востоке. По его словам, в последнее время участились ракетные атаки и атаки дронов на объекты США на территории Ирака и Сирии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 октября на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном, но ответ последует в случае атаки на американцев на Ближнем Востоке. Он также попросил Совбез ООН донести до Ирана и его сторонников призыв не открывать второй фронт против Израиля для недопущения расширения конфликта.