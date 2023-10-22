Вашингтон, 22 октября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в ближневосточном регионе. Об этом 22 октября заявил Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

«Мы видим перспективы значительной эскалации атак на наши силы и наших людей в регионе», — сказал он.

Остин также напомнил о недавних атаках беспилотников на американских военных в Ираке и Сирии, добавив, что Пентагон делает всё необходимое для готовности сил США и их возможности отвечать.

Как сообщало ИА Регнум, глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер 20 октября заявил, что Вашингтон отвергает призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня на Ближнем Востоке. Он добавил, что такие действия не свойственны политике Вашингтона.

Американское издание The Wall Street Journal 22 октября написало, что Байден ввязался уже во второй вооружённый конфликт, несмотря на обещание покончить с «вечными войнами». По словам авторов статьи, нынешний глава Белого дома выглядит как президент военного времени, а украинский конфликт и обострение конфликта на Ближнем Востоке угрожают отвлечь ресурсы от внутренних приоритетов США.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что Москва выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава государства добавил, что палестинское сообщество должно самостоятельно добиваться своего единства.

Заместитель министра иностранных дел МИД РФ Сергей Рябков на совещании с президентом России 16 октября заявил, что ответственность за кризис на Ближнем Востоке лежит на США, которые в течение долгого времени пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 октября заявил о приверженности России решениям Совбеза ООН о необходимости создания Государства Палестина в границах 1967 года. Глава МИД напомнил, что эти решения никто не отменял.