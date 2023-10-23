Вашингтон, 23 октября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. За участившимися атаками на американские объекты на Ближнем Востоке стоят связанные с Ираном группировки, заявил 23 октября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, за последнее время участились ракетные атаки и атаки дронов на объекты США в Ираке и Сирии.

23 октября в минобороны США сообщили, что в Сирии американские войска подверглись нападению. Ранее журналистка телеканала Fox News Лиз Фриден со ссылкой на представителей американского минобороны написала в соцсети Х, что база в Сирии, где дислоцированы войска США, была атакована дронами.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в ближневосточном регионе. Он напомнил о недавних атаках беспилотников на американских военных в Ираке и Сирии, добавив, что Пентагон делает всё необходимое для готовности сил США и их возможности отвечать.

Как передавало ИА Регнум, два беспилотника 21 октября атаковали военную базу США «Харир» в районе города Эрбиль — столицы иракского Курдистана. Это было уже третье нападение на военных США в Ираке. Так, 18 октября «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удары по «Хариру» и по другой американской базе — «Аль-Асад» в провинции Анбар.