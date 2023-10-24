Нью-Йорк, США, 24 октября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. США не хотят войны с Ираном, но ответят в случае атаки на американцев на Ближнем Востоке. Об этом 24 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM

«США не ищут конфликта с Ираном, мы не хотим расширения этой войны», — сказал Блинкен.

Он добавил, что если Иран или его ставленники где бы то ни было нанесут удар по американцам, то ответ США будет решительным и стремительным.

Блинкен также попросил Совбез ООН донести до Ирана и его сторонников призыв не открывать второй фронт против Израиля, чтобы не допустить расширения конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в США 23 октября обвинили Иран в атаках на американские объекты на Ближнем Востоке. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, за последнее время участились ракетные атаки и атаки дронов на объекты США в Ираке и Сирии.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в ближневосточном регионе. Он напомнил о недавних атаках беспилотников на американских военных в Ираке и Сирии, добавив, что Пентагон делает всё необходимое для готовности сил США и их возможности отвечать.

Два беспилотника 21 октября атаковали военную базу США «Харир» в районе города Эрбиль — столицы иракского Курдистана. Это было уже третье нападение на военных США в Ираке. Так, 18 октября «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удары по «Хариру» и по другой американской базе — «Аль-Асад» в провинции Анбар.

Три дрона 19 октября атаковали американскую военную базу Эт-Танф в сирийской провинции Хомс. Кроме того, 24 октября военные базы США в Сирии в Дейр-эз-Зоре и Хасеке были атакованы беспилотниками.