Лондон, 23 октября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Сейчас неподходящее время начать принимать беженцев из сектора Газа и предоставлять им убежище в стране, заявил 23 октября министр транспорта Великобритании Марк Харпер телеканалу Sky News.

HAITHAM IMAD/ЕРА/ТАСС

По его словам, главной задачей в настоящий момент является оказание поддержки жителям в самом регионе конфликта, Британия продолжит вносить в это свой вклад.

21 октября глава МИД Соединённого Королевства Джеймс Клеверли уточнил, что эвакуировать британцев из сектора Газа невозможно до тех пор, пока ситуация в анклаве остаётся напряжённой с точки зрения безопасности. Он указал, что ведомство свяжется с британскими гражданами, лишь когда наступит уверенность в безопасности.

Тем временем российские представительства готовят списки желающих ухать из сектора Газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что наши представительства в регионе продолжают работать с гражданами, чтобы выяснить, кто желает эвакуироваться, чья жизнь потенциально находится под угрозой.

Как передавало ИА Регнум, армия обороны Израиля 23 октября сообщила, что за сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа. Уточняется, что удары были нанесены по целям, которые представляли угрозу находящимся в районе сектора Газа силам, готовящимся к наземным операциям.

Президент России Владимир Путин 13 октября сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он назвал такие действия неприемлемыми. Он также отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении.