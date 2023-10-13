Бишкек, 13 октября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Призыв осуществить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда неприемлем. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и саммита СНГ.

Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он отметил, что в США появляются различные оценки и варианты развития событий, в том числе говорится, что в отношении сектора Газа могут быть применены меры такого же плана, как во время блокады Ленинграда.

«Мы же понимаем, с чем это связано. На мой взгляд, это неприемлемо», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении.

Кроме того, российский лидер 13 октября на саммите СНГ заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами. Он отметил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.