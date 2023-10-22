Лондон, 22 октября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Эвакуировать британцев из сектора Газа невозможно до тех пор, пока ситуация в анклаве остаётся напряжённой с точки зрения безопасности. Об этом 21 октября сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, его цитирует еженедельная газета The Sunday Times.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Клеверли указал, что ведомство свяжется с британскими гражданами лишь когда наступит уверенность в безопасности. В настоящий момент

«Пройдет еще немало времени, когда они смогут надежно и безопасно покинуть Газу. Сейчас ситуация не способствует этому», — сказал глава британского МИД.

Клеверли указал, что Лондон работает с партнёрами в регионе, чтобы обеспечить эвакуацию нескольких сотен граждан Британии из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом. Клеверли напомнил, что через КПП «Рафах» 20 октября в сектор Газа была доставлена первая гуманитарная помощь.

«Мы хотим, чтобы КПП «Рафах» стал достаточно безопасным для того, чтобы иностранные граждане могли покинуть Газу», — добавил глава МИД Британии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские представительства готовят списки желающих ухать из сектора Газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что наши представительства в регионе продолжают работать с гражданами, чтобы выяснить, кто желает эвакуироваться, чья жизнь потенциально находится под угрозой