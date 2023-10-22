Власти Британии отказались эвакуировать своих граждан из сектора Газа
Власти Британии заявили о невозможности эвакуировать своих граждан из Газы
Лондон, 22 октября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Эвакуировать британцев из сектора Газа невозможно до тех пор, пока ситуация в анклаве остаётся напряжённой с точки зрения безопасности. Об этом 21 октября сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, его цитирует еженедельная газета The Sunday Times.
Клеверли указал, что ведомство свяжется с британскими гражданами лишь когда наступит уверенность в безопасности. В настоящий момент
«Пройдет еще немало времени, когда они смогут надежно и безопасно покинуть Газу. Сейчас ситуация не способствует этому», — сказал глава британского МИД.
Клеверли указал, что Лондон работает с партнёрами в регионе, чтобы обеспечить эвакуацию нескольких сотен граждан Британии из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом. Клеверли напомнил, что через КПП «Рафах» 20 октября в сектор Газа была доставлена первая гуманитарная помощь.
«Мы хотим, чтобы КПП «Рафах» стал достаточно безопасным для того, чтобы иностранные граждане могли покинуть Газу», — добавил глава МИД Британии.
Ранее ИА Регнум сообщало, что российские представительства готовят списки желающих ухать из сектора Газа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что наши представительства в регионе продолжают работать с гражданами, чтобы выяснить, кто желает эвакуироваться, чья жизнь потенциально находится под угрозой