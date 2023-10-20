Москва, 20 октября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Российские представительства готовят списки желающих ухать из сектора Газа, заявил 20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Mohammad Abu Elsebah/dpa/globallookpress

«В настоящий момент наши представительства в регионе продолжают работать с гражданами, чтобы выяснить, кто желает эвакуироваться, чья жизнь потенциально находится под угрозой», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что российские дипломаты прилагают максимум усилий.

Песков подтвердил, что много, возможно, больше тысячи, сограждан находятся в секторе Газа.

Пресс-секретарь на брифинге также заявил, что Кремль пока не располагает точной информацией о россиянах, находящихся в заложниках у движения ХАМАС.

В российском посольстве в Израиле 19 октября сообщили, что как минимум двое граждан России оказались в заложниках у боевиков в секторе Газа. Помимо этого в диппредставительстве заявили, что семь россиян числятся среди пропавших без вести после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Кроме того, в Израиле с начала обострения конфликта погибли 19 россиян.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, до тысячи россиян вместе с семьями оказались заложниками блокады сектора Газа.