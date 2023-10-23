Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по более 320 целям в секторе Газа. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своём Telegram-канале.

EPA/ABIR SULTAN/Global Look Press

«За минувшие сутки ЦАХАЛ нанёс удары по более 320 военным объектам в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удары были нанесены по целям, которые представляли угрозу находящимся в районе сектора Газа силам, готовящимся к наземным операциям.

Как передавало ИА Регнум, ранее Bloomberg сообщило о том, что Израиль под влиянием США решил скорректировать свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Трое представителей израильских властей заявили, что роль и влияние Вашингтона в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС стали гораздо больше, чем были ранее.

В публикации отмечается, что такое воздействие может отсрочить начало и сделать более длительной наземную операцию армии Израиля в Газе.

Министр экономики и промышленности Израиля Ник Баркат19 октября в интервью телеканалу ABC заявил, что Армия обороны Израиля получила одобрение на проведение наземной операции в секторе Газа. Он уточнил, что вооружённые силы начнут действовать, когда будут к этому готовы.

Президент России Владимир Путин 13 октября сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он назвал такие действия неприемлемыми. Президент призвал думать о мирном населении.