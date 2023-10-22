Вашингтон, 22 октября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Джо Байден на посту американского президента ввязался уже во второй вооружённый конфликт, хотя обещал покончить с «вечными войнами», пишет издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

Газета отмечает, что Байден выглядит как президент военного времени. Вооружённый конфликт на Украине и обострение палестино-израильского противостояния угрожают отвлечь ресурсы от внутренних приоритетов США.

В контексте обострения конфликта между Израилем и Палестиной издание отметило, что Байден, активно поддержав Тель-Авив, не хотел, чтобы его считали произраильским политиком. Он объявил о пакете гуманитарной помощи на сумму $100 млн для жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Несмотря на эти шаги, Байден воспринимается как президент военного времени, учитывая конфликт на Украине. Эти внешние факторы способны «омрачить» кампанию по переизбранию Байдена.

Издание добавило, что его поведение не помогло ему поднять рейтинг, несмотря на то что американцы по большей части поддерживают Израиль.

Более того, если палестино-израильский конфликт перерастёт в более широкое противостояние, мировая экономика отреагирует ростом цен на энергоносители. Инфляция, в которой на Западе винят Байдена, ещё вырастет.

Байден 15 октября заявил, что у США хватит ресурсов для поддержки сразу и Украины, и Израиля. Он также назвал США самой мощной страной в истории, способной на подобные действия.

Президент России Владимир Путин 11 октября заявил о постоянных поступлениях Киеву денег со стороны США и ЕС. Речь идёт о ежемесячных поступлениях в размере четырёх — пяти миллиардов долларов. Деньги эти идут на финансирование боевых действий.

По поводу политики США на Ближнем Востоке Путин 13 октября заявил, что США завели в тупик палестино-израильское урегулирование своей однобокой позицией.