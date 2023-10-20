Вашингтон, 20 октября, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Американские власти отвергают призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня на Ближнем Востоке, заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он пояснил, что подобные шаги не свойственны политике Вашингтона. Миллер подчеркнул, что США поддерживают «право Израиля на самозащиту».

Глава пресс-службы отметил, что израильские власти должны действовать так, чтобы обезопасить мирное население как можно лучше.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября Антониу Гутерриш призвал объявить на Ближнем Востоке двухнедельное гуманитарное перемирие. Глава ООН подчеркнул, что население сектора Газа нуждается в срочной доставке помощи и продовольствия.

18 октября США наложили вето на проект резолюции по ситуации в Газе, представленный Бразилией в Совете Безопасности ООН. При этом Россия предложила поправки к бразильскому проекту резолюции, однако Совбез отклонил их.

Российская стороны выступала за то, чтобы в документ добавили параграф об осуждении неизбирательных ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре. Кроме того, Москва просила включить в проект резолюции пункт о критике блокады сектора Газы.