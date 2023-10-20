Москва, 20 октября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о приверженности России решениям Совета Безопасности ООН о необходимости создания Государства Палестина в границах 1967 года. Об этом он сообщил в интервью на канале «Россия-1».

MOHAMMAD ALI/EPA/ТАСС

Поясняя позицию России по палестино-израильскому конфликту, он сообщил, что российская сторона привержена решениям Совбеза, «которые никто не отменял».

«Мы привержены решениям СБ ООН, которые никто не отменял и от которых никто не отказывался. Эти резолюции предполагают достижение договоренностей о создании палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал глава российского МИД.

Высокопоставленный дипломат добавил, что всем известно о нарушениях данной резолюции односторонними действиями Израиля по расширению поселенческой политики. Это, по словам министра Лаврова, всем известно.

Ранее ИА Регнум сообщало о призыве Сергея Лаврова серьёзно отнестись к вопросу создания палестинского государства. Сотрудникам СМИ он рассказал, что официальная Москва надеется на серьёзное отношение к обязанностям выполнять решения СБ ООН в контексте решения проблемы палестинцев после завершения горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.

Также президент РФ Владимир Путин выражал российскую позицию по ближневосточному конфликту. Он заявил, что на протяжении десятилетий сложилось убеждение в необходимости создания суверенной Палестины. И эта позиция, как отметил Путин, «хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине».