Дамаск, 22 октября, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Израильские военные нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, в результате чего воздушные гавани выведены из строя. Об этом 22 октября сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийских военных.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, израильская армия около 05:25 (совпадает с мск) осуществила пуски ракет со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан по международным аэропортам Дамаска и Алеппо.

«Физическое повреждение взлётно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сирийский минтранс из-за этого вынужден был перевести регулярные рейсы из аэропортов Дамаска и Алеппо в воздушную гавань Латакии.

Как сообщало ИА Регнум, это не первый удар Израиля по аэропортам в Сирии. Так, 15 октября аэропорт Алеппо был полностью выведен из строя ракетным ударом ЦАХАЛ. В результате этого его работу пришлось приостановить. До этого израильская армия 12 октября обстреляла сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо.

Утром 16 октября международный аэропорт Алеппо возобновил работу. Ремонтные бригады Управления гражданской авиации Сирии оперативно устранили нанесённые Израилем повреждения.

Заместитель генерального директора МИД Израиля по стратегическим вопросам Джошуа Зарка 15 октября обвинил Иран в попытке доставить стратегическое оружие в Сирию либо через неё для открытия второго фронта на севере страны. По его утверждению, об этом свидетельствуют удары ЦАХАЛ по аэропортам Дамаска и Алеппо.