Алеппо, Сирия, 16 октября, 2023, 00:24 — ИА Регнум. В понедельник, 16 октября, возобновит работу международный аэропорт Алеппо. Его деятельность прерывалась из-за повреждения посадочной полосы в результате атаки израильской армии, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на министерство транспорта арабской республики.

Yeniakit.com.tr Алеппо

«Воздушное сообщение через аэропорт Алеппо, где была повреждена взлётно-посадочная полоса в результате повторной израильской ракетной атаки, возобновится с 08:00 (совпадает с московским. — прим. ИА Регнум)», — говорится в материале.

Отмечается, что последствия израильского нападения оперативно устранили ремонтные бригады Управления гражданской авиации.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорт Алеппо был полностью выведен из строя после нового ракетного удара Армии Израиля (ЦАХАЛ), нанесённого в ночь на 15 октября. Работа воздушной гавани была приостановлена.

В министерстве обороны Сирии уточнили, что в результате ракетных ударов объекту нанесён материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя. До этого сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо израильская армия обстреляла 12 октября.

В МИД Израиля обвинили Иран в попытке доставить стратегическое оружие в Сирию либо через неё для открытия второго фронта на севере еврейского государства, пока Армия обороны Израиля проводит операцию против ХАМАС в секторе Газа на юге страны.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали атаки Израиля по аэропортам Сирии грубым нарушением норм международного права и суверенитета страны. На фоне резкого обострения ситуации в зоне конфликта подобные силовые акции крайне опасны. Они могут спровоцировать вооружённую эскалацию во всём регионе, допустить этого ни в коем случае нельзя, заявили в МИД России.