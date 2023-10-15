Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Зам. генерального директора МИД Израиля по стратегическим вопросам Джошуа Зарка обвинил Иран в попытке доставить стратегическое оружие в Сирию либо через неё для открытия второго фронта на севере еврейского государства, пока Армия обороны Израиля проводит операцию против ХАМАС в секторе Газа на юге страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израильские удары с целью вывести из строя аэропорты Дамаска и Алеппо, на мой взгляд, являются убедительным свидетельством того, что 1) иранский режим пытается перебросить стратегическое оружие в Сирию или через нее, чтобы открыть фронт на севере и 2) израильтяне полны решимости предотвратить это», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, минобороны Сирии сообщило, что сирийский международный аэропорт Алеппо вновь был полностью выведен из строя после ударов с воздуха израильских военных. Израиль нанёс очередной удар 14 октября в 23:35 по местному времени. Прилёт ракет ЦАХАЛ по аэропорту Алеппо нанёс материальный ущерб и вывел из строя воздушную гавань, взлётно-посадочные полосы. При этом аэропорт только восстановили после ракетных ударов израильтян 12 октября.

В Армии обороны Израиля заявили, что продолжают наносить ответные удары по источнику обстрела, который находится в Сирии.

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдраи подтвердил нанесение авиаударов по сирийским аэропортам, объяснив их тем, что ранее из Сирии были выпущены ракеты по Израилю, и заявил, что ударов по Сирии будет больше.

Сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис заявил, что конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.