Алеппо, Сирия, 15 октября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после нового ракетного удара армии Израиля (ЦАХАЛ), нанесённого в ночь на 15 октября, работа аэропорта приостановлена, заявили в министерстве обороны Сирии.

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«В результате ракетных ударов нанесён материальный ущерб, аэропорт вновь выведен из строя», — сказано в заявлении сирийского ведомства.

Ранее в минобороны Сирии сообщали об ударах армии Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо 12 октября. Работу аэропорта Алеппо успели возобновить, но теперь он вновь выведен из строя.

Сообщения о ракетных ударах по аэропорту Алеппо в армии Израиля не подтверждали, однако заявили, что после обстрелов территории со стороны Сирии был нанесён ответный удар «по источнику стрельбы».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили об обстрелах аэропортов Алеппо и Дамаска со стороны Израиля, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок. Существует вероятность, что действия палестинцев поддержит «Хезболла», отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.