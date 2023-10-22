Вашингтон, 22 октября, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Палестино-израильский конфликт рискует перерасти в Армагеддон (конец света) из-за решений президента США Джо Байдена по поддержке Израиля, написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

Эксперт напомнил об обещаниях главы Белого дома, которые он дал премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху по поводу ответа на предполагаемые шаги ливанского движения «Хезболла».

«На текущем этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если «Хезболла» нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы помочь Израилю», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские и израильские власти стараются не допустить возникновения «второго и третьего фронтов» в конфликте еврейского государства и палестинских радикалов. 16 октября газета The New York Times проинформировала, что Израиль запросил у Соединённых Штатов чрезвычайную помощь в размере $10 млрд и в Вашингтоне начали разрабатывать закон о предоставлении соответствующей поддержки.

17 октября интернет-портал Axios написал о том, что американские власти рассматривают вариант применения военной силы в качестве ответа в случае, если «Хезболла» присоединится к радикальному движению ХАМАС и откроет «второй фронт» против Израиля. Источники издания утверждают, что США пытаются не допустить такого вмешательства ливанской группировки, но всё же готовятся к атаке с её стороны.