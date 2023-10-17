Вашингтон, 17 октября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Власти Израиля запросили у США чрезвычайную помощь на сумму 10 млрд долларов. Об этом 17 октября сообщил газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, в настоящее время законодатели США разрабатывают пакет помощи для Израиля и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября президент США Джо Байдена заявил, что у Вашингтона есть достаточное количество ресурсов, чтобы одновременно поддерживать как Украину, так и Израиль. Он также назвал Соединённые Штаты самой мощной страной в истории, способной осуществлять такие действия.

Российский сенатор Алексей Пушков 17 октября написал, что ситуация в США может существенно повлиять на планы американских властей помогать одновременно и Израилю, и Украине. По его словам, общественное мнение в Соединённых Штатах поляризовано «как никогда ранее», а представители Республиканской партии требуют перенаправить средства для поддержки Киеву на помощь Тель-Авиву.