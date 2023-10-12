Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон и Тель-Авив стараются не допустить возникновения второго и третьего фронтов в разворачивающемся конфликте.

Блинкен заявил, что стороны взаимодействуют с партнёрами в регионе, направляя все усилия на избежание новых конфликтов.

«Наша цель, а также цель Израиля, чтобы не было ни второго, ни третьего фронтов. Мы работаем серьёзно, насколько можем», — заверил чиновник журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров с руководством Израиля.

По словам Блинкена, США предостерегли третьи страны от попыток вмешаться в конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, Энтони Блинкен 12 октября прибыл в Израиль.

Ранее госсекретарь удалил сообщение с призывом о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС со своей страницы в социальной сети. По мнению журналистов, причиной удаления сообщения стала «бурная реакция» пользователей.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и начать поиск мирного решения. Он заявил, что решить палестинскую проблему можно только на основании резолюций СБ ООН, предполагающих сосуществование двух государств.