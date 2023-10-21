Москва, 21 октября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила известное выражение «свято место пусто не бывает» после появления в СМИ сообщений о запрете на экспорт в Россию кнопок, швейных игл, вязальных спиц и гвоздей, предложенном Литвой в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза.

Jens Kalaene/Global Look Press

«Страшно представить, какая истерика начнётся у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы», — написала представитель МИД России 21 октября в своём Telegram-канале.

Дипломат рассказала историю со встречи с китайскими коллегами. Год назад во время встречи у представителя российского МИД на телефоне всплыло сообщение с новостью о том, что в США приняли очередные санкционные меры, запрещающие поставку в Россию лифтов и соответствующего оборудования. В сообщении говорилось, что это мера должна парализовать строительную отрасль в России. Как отметила Захарова, эта новость вызвала гомерический хохот у коллег из Китая. Так как после ухода японского автопрома с российского рынка, эту нишу заняли китайские производители.

Помимо этого, Захарова задалась вопросом, куда Литва денет произведённые кнопки, иглы и гвозди, и предложила властям выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «на зло России».

Издание EUobserver со ссылкой на документ сообщило 21 октября, что Литва в рамках 12-го пакета санкций предложила запретить экспорт в Россию кнопок, швейных игл, вязальных спиц и гвоздей. В материале говорилось, что ЕС начал обсуждение нового пакета антироссийских санкций в закрытом режиме. Свои предложения представили Литва, Польша и Эстония. Так, в санкционный пакет могут включить запрет на новые сделки с «Росатомом», закупки российского урана, сжиженного газа и стали. Помимо этого, под санкции могут попасть лазерные технологии и радиаторы.

Комментируя антироссийские санкции, президент России Владимир Путин указал, что, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны западных стран, экономические связи России с партнёрами по СНГ расширяются. Ситуация в сфере экономики устойчивая, а по итогам 2023 года рост ВВП составит около 3%.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также отметил, что антироссийские санкции, вопреки ожиданиям Евросоюза, не достигли своих целей ни в экономике, ни в политической сфере.