Будапешт, 15 октября, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, вопреки ожиданиям Евросоюза, не достигли своих целей ни в экономике, ни в политической сфере. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Глава МИД призвал задуматься наконец: кому санкции больше вредят — ЕС или Москве, есть ли в них какой-то смысл, достигли ли они заложенных целей.

«Санкциями не удалось ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни приблизиться к миру в конфликте на Украине. Очевидно, что не получилось», — цитирует дипломата «РИА Новости».

При этом вопрос этот никак не обсуждается в Евросоюзе.

«Как только поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают», — признал Петер Сийярто.

Как сообщало ИА Регнум, международные отношения в мире переживают необратимые процессы: страны «золотого миллиарда» утрачивают своё лидерство, а в странах Глобального Юга и Азии растёт производство, заявил президент РФ Владимир Путин.

Несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны западных стран, экономические связи России с партнёрами по СНГ расширяются, сказал Путин.