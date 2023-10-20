Москва, 20 октября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Если данные о химическом испытании в Неваде подтвердятся, то это не противоречит ни мораторию на ядерные испытания, ни Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил 20 октября заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Bill Ebbesen Невадский испытательный полигон

«Если эта информация соответствует действительности, речь не идёт об испытании ядерного оружия», — говорится в сообщении Рябкова, опубликованном на сайте МИД России.

Замглавы МИД России подчеркнул, что Москва продолжит следить за развитием ситуации. В этой связи дипломат напомнил слова президента Владимира Путина, который подчеркнул, что страна не будет первыми проводить ядерные испытания, но если США их проведут, то Россия тоже.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 17 октября единогласно приняла законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ в первом чтении. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что отмена Россией ратификации ДВЗЯИ не означает, что страна намерена проводить ядерные испытания.

ДВЗЯИ был принят в 1996 году. Документ предусматривает запрет на испытания ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в гражданских или военных целях. Договор не вступил в силу, так как не все государства его ратифицировали, в частности США.

Позже стало известно, что США провели испытания на ядерном полигоне в день решения Госдумы по ДВЗЯИ. В американском минэнерго сообщили, что в ходе испытаний использовали химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. Испытания прошли на полигоне в Неваде. Комментируя испытания, которые 18 октября провели США, представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что взрыв не был ядерным.

В беседе с ИА Регнум политолог, директор международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что Россия пытается создать равные условия для всех ведущих мировых держав. По его словам, своими действиями Россия хочет показать, что без существования ратифицированного всеми сторонами договора невозможно поддерживать баланс сил и гарантии безопасности.