Нью-Йорк, США, 16 октября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Россия не станет первой проводить ядерные испытания, ответственность за то, как сложится ситуация, полностью лежит на США, заявил на заседании первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В настоящее время готовится законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)», — сказал замглавы российской делегации.

Воронцов подчеркнул, что это не означает намерения России возобновить ядерные испытания. По его словам, отзыв ратификации ДВЗЯИ позволит сбалансировать российский статус по договору с США.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Госдума 19 октября примет закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Он также уточнил, что Москва не выходит из договора, а отзывает ратификационную грамоту.

Президент России Владимир Путин 5 октября допустил, что Москва может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США его до сих пор не ратифицировали, но решение по этому вопросу может принять только Госдума.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 10 октября отметил, что возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США.