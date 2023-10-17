Москва, 17 октября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ) депутаты Госдумы приняли на заседании 17 октября в первом чтении. Об этом сообщил сайт Государственной Думы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Депутатами Государственной Думы единогласно принят в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сообщили в Госдуме.

Во втором чтении законопроект депутаты будут рассматривать 18 октября, в третьем — 19 октября. Его соавторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководители фракций и почти все депутаты российского парламента.

Комментируя принятое депутатами решение, спикер Госдумы сказал, что ратификации ДЗЯИ Вашингтоном Москва ждала 23 года. Но США так и не ратифицировали договор из‑за политики двойных стандартов и безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности.

Многосторонний международный договор ДЗЯИ 10 сентября 1996 года приняла 50-я сессия ГА ООН. Договор направлен на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте.

Для вступления договора в силу его должны ратифицировать 44 страны, но это сделали только 36 государств. Для вступления ДЗЯИ в силу его должны ратифицировать США, Китай, Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея. Последние три государства не только не ратифицировали, но и не подписали договор.

США, подписав договор, не ратифицировали его. Президент России Владимир Путин 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Госдуме следует рассмотреть вопрос об отзыве ратификации документа Россией.

Комментируя готовящийся отзыв Россией ратификации ДЗЯИ, замглавы российской делегации на заседании первого комитета ГА ООН Константин Воронцов 16 октября заявил, что это вовсе не значит, что РФ планирует ядерные испытания. Отзыв ратификации позволит сбалансировать статус России по отношению к США.