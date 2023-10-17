Москва, 17 октября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Россия способствует новому поводу к международным переговорам о ядерной безопасности, когда принимает законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Иван Шилов ИА REGNUM

17 октября Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Депутаты единогласно приняли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

«Ни США, ни в том числе Китай не ратифицировали и не поддержали этот договор. И совершенно очевидно, что имело смысл вернуть ведущие ядерные державы к диалогу о важнейшем для судьбы человечества вопросе. Многие пишут, Россия допускает эскалацию в вопросе ядерной безопасности, но это лукавство, все наоборот», — поделился Мартынов.

По его мнению, Россия пытается создать равные условия для всех ведущих мировых держав и своими действиями показать, что без существования ратифицированного всеми сторонами договора невозможно поддерживать баланс сил и гарантии безопасности. Кроме того, политолог напомнил, что рассмотреть отзыв ратификации предложил российский президент Владимир Путин. И данное решение по большей части является не более, чем зеркальным ответом российской стороны Вашингтону.

«Последствием должно быть то, что разумные ответственные политики отложат всякие химеры и разногласия и задумаются о том, что было написано в этом договоре и проведут очередной раунд честных переговоров и придут к некому возможно новому соглашению», — заключил Мартынов.

По словам политолога, отзыв ратификации ДВЗЯИ никак не отразится на статусе-кво России, которая ратифицировала договор ещё в 2000 году, хотя сенат США годом ранее уже проголосовал против ратификации договора. Такая ситуация ещё тогда поставила под угрозу мировую безопасность и расстановку сил. Как отметил эксперт, это больше символический шаг, призванный обратить внимание США, чем переход к конкретным действиям, связанным с ядерными испытаниями.

5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что Госдума может рассмотреть вопрос об отзыве ратификации документа Россией.

На заседании первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов 16 октября заявил, что Россия не станет первой проводить ядерные испытания. Он отметил, что отзыв ратификации ДВЗЯИ позволит сбалансировать российский статус по договору с США.

Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД России Сергей Рябков 10 октября отметил, что возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США.

В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер призвал США пересмотреть свою ядерную политику. По его словам, Соединённым Штатам нужен лидер, способный выступить против тех, кто отстаивает ядерную позицию, порождённую фантазией об американской исключительности.

Как напомнил директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является одним из основополагающих в вопросе ядерного сдерживания. И в своё время существовало негласное соблюдение этого договора со стороны ряда стран. Он подчеркнул, что даже если состоится формальный выход из ратификации ДВЗЯИ, то это не будет означать мгновенного испытания ядерного оружия со стороны России.