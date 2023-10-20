Анкара, 20 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Турции приветствовали решение президента России Владимира Путина начать патрулирование акватории Чёрного моря боевыми самолётами, вооружёнными ракетными комплексами «Кинжал».

Антон Денисов/РИА Новости Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Читатели издания Haber7 в комментариях подчеркнули, что поддерживают Россию и российского лидера.

«Отныне США, совершенно чётко и ясно, нам враг», — подчеркнул один из комментаторов.

Участники обсуждения считают, что Турция и Россия рука об руку должны выгнать США, которые являются единственным врагом Анкары. Они также предложили закрыть американские базы в стране и разметить российские.

«Если бы все были такими храбрыми, как Путин», — написал читатель.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин поручил российским Воздушно-космическими силам (ВКС) начать постоянное патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем самолётами Миг-31, оснащёнными гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

Глава государства подчеркнул, что это не угроза, а информирование о принятом решении, и отметил, что Соединённые Штаты Америки всё больше втягиваются в украинский конфликт, а также обостряют ситуацию, отправив две авиационные группировки в Средиземное море на фоне палестино-израильского конфликта.

Путин уточнил, что эти ракетные комплексы «Кинжал» имеют скорость девять Махов и способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 19 октября заявил, что на Украине будут объявлять воздушную тревогу при каждом взлёте российских МиГ-31, вооружённых ракетными комплексами «Кинжал».