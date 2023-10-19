Киев, 19 октября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 19 октября заявил, что на Украине будут объявлять воздушную тревогу при каждом взлёте российских МиГ-31, вооружённых ракетными комплексами «Кинжал», сообщило украинское издание «Страна. ua».

Андрей Станавов/РИА Новости Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«При поступлении информации о взлёте МиГ-31К будет включаться воздушная тревога», — сказал Игнат.

Президент Владимир Путин 18 октября в Пекине заявил, что ВКС России начинают постоянное патрулирование над Чёрным морем. Патрулировать воздушное пространство будут экипажи самолётов МиГ-31, оснащённых «Кинжалами».

Глава государства пояснил, что это решение связано с усилением втягивания стран НАТО, в том числе США, в украинский конфликт. Он подчеркнул, что патрулирование самолётами с гиперзвуковыми ракетами — это не угроза.