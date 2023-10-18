Пекин, 18 октября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России начинают постоянное патрулирование над Чёрным морем, заявил 18 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

РИА Новости/Илья Питалев

«По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем», — сказал президент.

Глава государства добавил, что патрулирование будут осуществлять самолёты МИГ-31, вооруженные комплексами «Кинжал».

При этом российский лидер подчеркнул, что это не угроза. Как заявил президент, такое решение приняли из-за США, которые всё больше втягиваются в украинский конфликт.

Во время своего выступления Путин также напомнил, что ракетные комплексы «Кинжал» имеют скорость в девять Махов и способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров.

Американское издание Military Watch в начале сентября отметило, что решение Путина оснастить ракетами «Кинжал» Су-34 позволит российским войскам расширить возможности в зоне СВО. Автор статьи отметил, что Су-34 имеет самый большой боевой радиус в мире.

Вертолёт ВМФ России Ка-29 6 октября уничтожил в Чёрном море украинский безэкипажный военный катер, приближавшийся к Крыму. Катер удалось ликвидировать во время патрулирования вертолётом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Чёрного моря.

В минобороны России 17 октября сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении Су-35с выполнили плановый семичасовой полёт над нейтральными водами акватории Японского моря. Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что российские лётчики регулярно летают над нейтральными водами Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей, Арктики и Северной Атлантики.