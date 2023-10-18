Пекин, 18 октября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил российским Воздушно-космическими силам (ВКС) начать постоянное патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем самолётами Миг-31, оснащёнными гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Глава государства объявил об этом 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Известия/Зураб Джавахадзе

«По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем. Наши самолёты Миг-31 вооружены комплексами «Кинжал», — сказал президент.

Путин уточнил, что эти ракетные комплексы имеют скорость в девять Махов и способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров.

Глава государства подчеркнул, что это не угроза, а информирование о принятом решении, и отметил, что Соединённые Штаты Америки всё больше втягиваются в украинский конфликт.

«Плюс ещё на фоне ближневосточного конфликта всё это происходит, всё это накаляет атмосферу», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 5 октября рассказал, что Россия провела успешные ракет с ядерной установкой «Буревестник» и практически закончила работу над межконтинентальными ракетами «Сармат». Президент уточнил, что после решения бюрократических вопросов эти ракеты в скором времени встанут на боевое дежурство.

Американский телеканал CNN 7 октября указал на то, что ни одна из существующих сейчас систем противовоздушной и противоракетной обороны не способна перехватить новейшую российскую ракету «Буревестник», которая оснащена ядерной установкой. Ведущие телеканала также посчитала новую российскую ракету опасной и назвала её серьёзной угрозой.

Военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил ИА Регнум, что у ракеты «Буревестник» глобальная дальность и она способна огибать районы, в которых находятся системы противовоздушной и противоракетной обороны. Специалист отметил, что из-за этого ракету сложно сбить.