Москва, 20 октября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Передача Соединёнными Штатами Америки Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS свидетельствует о стремлении Вашингтона к эскалации украинского конфликта. Об этом 20 октября заявил на брифинге замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дипломат напомнил, что американское издание Wall Street Journal 17 октября заявило о поставках Киеву ATACMS, а украинские власти подтвердили этот факт и «по-лакейски» поблагодарили американскую сторону за выполнение своих обещаний.

«Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта», — сказал он.

Зайцев уточнил, что такие враждебные по отношению к России шаги США не повлияют на ситуацию на фронте и на выполнение целей спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября в Верховной раде заявили, что американские ракеты ATACMS уже находятся на Украине и ВСУ уже применили их против российских объектов. Позже в этот же день глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон подтвердила поставку ракет ATACMS Киеву.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал большой ошибкой США передачу Киеву ракет. Он подчеркнул, что это не изменит ситуацию в зоне боевых действий, а только продлит агонию киевского режима. Глава государства добавил, что Россия сможет отражать атаки ракет ATACMS.

Командир зенитно-ракетной батареи группировки российских войск «Юг» с позывным Пуля 19 октября рассказал, что отечественные системы противовоздушной обороны смогут противостоять ракетам ATACMS, когда будут изучены их особенности. По словам военного, нужно изучить траекторию, скорость и способы маневрирования ATACMS, а также отследить практическое выполнение пуска.