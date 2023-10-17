Вашингтон, 18 октября, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки передала Украине тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью полёта 165 километров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном руководителем пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

«Недавно США предоставили Украине ATACMS, чья дальность составляет 165 км… Мы считаем, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности», — сказала Уотсон.

Во вторник, 17 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Вооружённые силы Украины получили дальнобойные ракеты ATACMS и начали их применять. Также он поблагодарил Соединённые Штаты Америки и президента страны Джо Байдена за предоставление этого типа вооружения.

Как передавало ИА Регнум, о передаче дальнобойных ракет Киеву во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники. Также об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По данным телеканала CNN, руководство США сохранило в тайне передачу ATACMS Украине, чтобы российская армия не вывезла за пределы радиуса действия этих ракет важное вооружение и военную технику. По мнению американских чиновников, на которых ссылается CNN, в Вашингтоне рассчитывали, что ATACMS позволят ВСУ наносить удары по российским объектам, которые ранее были вне зоны досягаемости.

Ранее Россия направила США и другим странам НАТО ноту из-за поставок Украине различных вооружений. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие оружие для ВСУ, являются законной целью для Вооружённых сил России.