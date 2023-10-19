Москва, 19 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны смогут противостоять поставленным Киеву американским дальнобойным ракетам ATACMS, когда будут изучены особенности этих боеприпасов. Об этом 19 октября заявил командир зенитно-ракетной батареи Южной группировки войск ВС России с позывным Пуля.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал в беседе с «РИА Новости» военный, российские бойцы не сразу смогли эффективно бороться с поставленными США ВСУ авиабомбами JDAM, у которых нет горизонтальной скорости и тепловой сигнатуры.

«Но теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS», — сказал он.

Военный подчеркнул, что нужно изучить траекторию ATACMS, как эта ракета маневрирует в полёте, какую скорость развивает, а также отследить практическое выполнение пуска. Он добавил, что российские силы ПВО уже получили первую информацию об ATACMS.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 октября журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого телеканала Welt заявил, что поставка США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их использование ВСУ станет новым этапом эскалации украинского конфликта. Он отметил, что в Германии давно идут обсуждения возможности поставок украинским войскам крылатых ракет большой дальности Taurus.

Президент России Владимир Путин 18 октября назвал большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Российский лидер отметил, это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима. Глава государства уточнил, что российские войска смогут отражать атаки ракет ATACMS.

В Верховной раде Украины 17 октября заявили, что Киев уже получил от США ракеты ATACMS и украинские военные уже применили их против российских объектов.