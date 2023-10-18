Пекин, 18 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу. Об этом 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил президент России Владимир Путин.

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При этом глава государства подчеркнул, что Россия сможет отражать такие атаки.

«Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создаёт дополнительную угрозу. Во-вторых мы, конечно, сможем отражать эти атаки», ― подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что ракеты ATACMS кардинально не изменят ситуацию на линии соприкосновения, а только продлят агонию Украины. По словам Путина, поставляя дальнобойные ракеты киевскому режиму, Вашингтон ещё больше втягивается в конфликт на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 17 октября заявил, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже находятся на территории Украины.

По его словам, ВСУ уже якобы использовали эти снаряды для нанесения ударов по российским объектам. В частности, указал парламентарий, именно этими ракетами ВСУ атаковали Бердянск.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от США дальнобойные ракеты ATACMS и начала их применять.

В тот же день американская газета The Wall Street Journal сообщила, что небольшую партию американских дальнобойных ракет ATACMS доставили на Украину. Снаряды привезли в страну из США в условиях строгой секретности.

Агентство Associated Press со ссылкой на осведомлённые источники информировало, что дальнобойные ракеты ATACMS, поставленные США на Украину, оснащены кассетными снарядами. По этим данным, Вашингтон, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Россией, передал Киеву ракеты несколько меньшей дальности, чем просили власти Украины.

Американские чиновники пояснили, что руководство США сохранило в тайне передачу дальнобойных ракет ATACMS Украине, чтобы российская армия не вывезла военную технику и важное вооружение за пределы их радиуса действия.