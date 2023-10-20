Иркутск, 20 октября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Бывшего мэра Тулуна Иркутской области Юрия Кариха заключили под стражу. Такую меру пресечения обвиняемому в мошенничестве с жильём бывшему чиновнику 20 октября избрал Кировский районный суд Иркутска.

На аресте Куриха настаивало следствие. Прокуратура это ходатайство поддержала. В СИЗО он будет находится как минимум один месяц и 15 суток.

«Кировский районный суд Иркутска с учётом позиции прокурора заключил 56-летнего мужчину под стражу до 1 декабря 2023 года», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре добавили, что контролируют ход и результаты расследования уголовного дела в отношении бывшего чиновника.