Иркутск, 18 октября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Суд пока не избрал меру пресечения мэру города Тулуна Иркутской области Юрию Кариху, обвиняемому в мошенничестве с жильём. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.

Администрация Тулуна Мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих

Принятие решения отложили на 72 часа. Заседание отложено на 21 октября по просьбе защиты обвиняемого. Дополнительное время адвокатам мэра потребовалось для сбора характеризующих материалов.

Ранее об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября следователи допросили мэра города Тулуна Юрия Кариха в рамках уголовного дела по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению с подтопленных после сильного наводнения в 2019 году территорий Иркутской области. Это подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев.

Активистка Народного фронта рассказала, что мэр Тулуна разыгрывал на аукционе земельные участки, которые предназначались для пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году.

О задержании мэра Тулуна СК сообщил 16 октября. Расследованием дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. 17 октября иркутские следователи предъявили обвинение Кариху в мошенничестве с жильём после масштабного наводнения в 2019 году.

Аналогичное обвинение предъявили и пяти подчинённым мэра. В их числе бывший начальник одного из отделов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна Роман С., а также бывший сотрудник этого ведомства.

Сейчас Карих находится в изоляторе временного содержания. Остальным избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий или подписки о невыезде.