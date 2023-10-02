Тулун, Иркутская область, 2 октября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Следователи допросили мэра города Тулуна в Иркутской области Юрия Кариха в рамках уголовного дела по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

Светлана Латынина/ТАСС Юрий Карих

«Юрий Владимирович Карих допрашивается следственными органами, но на данный момент он не задержан», — пояснил губернатор.

Кобзев сообщил, что оценку действий главы города дадут правоохранительные органы. Он добавил, что в рамках возбуждённого уголовного дела по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению с подтопленных территорий проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, Советский районный суд Томска 30 декабря 2021 года вынес приговор экс-мэру города Ивану Кляйну. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трёх лет и штрафом в размере 200 тысяч рублей. В апреле 2022 года Кляйна перевели из СИЗО под домашний арест.

В феврале 2023 года 8-й Кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове решил освободить бывшего мэра Томска Кляйна от наказания по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») и исключить наказание в виде штрафа. Приговор по части ст. 285 («Злоупотребление полномочиями») суд оставил без изменений.