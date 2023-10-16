Иркутск, 16 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. В Иркутской области задержали мэра Тулуна Юрия Кариха. Как сообщили 16 октября в пресс-службе регионального следственного управления, его подозревают в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья.

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Расследованием дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в 2019 году мэр Тулуна вместе с подчинёнными сотрудниками горадминистрации разработали и в последующем реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении.

«Кроме того, предъявлено обвинение в мошенничестве ещё пяти фигурантам, в числе которых бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Тулуна», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября следователи допросили мэра города Тулуна Юрия Кариха рамках уголовного дела по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению с подтопленных территорий Иркутской области. Это подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев. При этом он пояснил, что Кариха не задержали.

Активистка Народного Фронта рассказала, что мэр Тулуна разыгрывал на аукционе земельные участки, которые предназначались для пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году. По её словам, один участок для себя Карих разыграл на аукционе через подставное лицо. Она добавила, что мэр по той же схеме получил участок для сына. При этом активистка напомнила, что пострадавшие до сих пор не получили обещанное жильё.

В 2019 году на Иркутскую область обрушились две волны паводков. В результате стихийного бедствия погибли 26 человек. Тулун пострадал сильнее других городов области, в нём подтопило более 3 тыс. домов.