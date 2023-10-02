Москва, 2 октября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Активистка Народного Фронта рассказала РЕН ТВ, что мэр Тулуна Юрий Карих разыгрывал на аукционе земельные участки, которые предназначались для пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году.

Алексей Кушниренко/ТАСС Мэр Тулуна Юрий Карих

«Один участок для себя он [Карих] разыграл на аукционе через подставное лицо», — рассказала она.

По словам собеседницы, Карих по той же схеме получил участок для сына. Как считает активистка Народного фронта, мэр организовал преступную группу. По её словам, если земельные участки уходили за 15 тысяч в месяц, аренда, то подставное лицо мэра выиграло 500 тысяч. При этом подставное лицо не платило аренду в городской бюджет.

Активистка также пояснила, что участок в 15 соток разыграли на аукционе, а поскольку он был крайним на этой улице, то позже к нему приписали ещё восемь соток, и участок при этом увеличился до 23 соток.

Помимо этого, для строительства Карих, по словам местных жителей, использовал технику муниципального казенного предприятия «Благоустройство», работавшую на засыпке дамбы.

При этом активистка напомнила, что пострадавшие до сих пор не получили обещанное жильё.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил 2 октября, что следователи допросили мэра города Тулуна Юрия Кариха в рамках уголовного дела по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. При этом губернатор пояснил, что Кариха не задержали.

Следственные органы проводят проверку в рамках возбуждённого уголовного дела по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению с подтопленных территорий Иркутской области.

В 2019 году на Иркутскую область обрушились две волны паводков. В результате стихийного бедствия погибли 26 человек. Тулун пострадал сильнее других городов области, в нём подтопило более 3 тыс. домов.