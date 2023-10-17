Тулун, Иркутская область, 17 октября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Иркутские следователи предъявили обвинение мэру Тулуна Юрию Кариху. Её вменяют мошенничество с жильем после масштабного наводнения в городе в 2019 году. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

СК РФ Мэр Тулуна Юрий Карих

Аналогичное обвинение предъявили и пяти подчинённым мэра. В их числе ― бывший начальник одного из отделов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна Роман С.

По данным источника ИА Регнум, фигурантами по уголовному делу о мошенничестве с аварийным жильём также проходят не работающие Виктор Р., Марина М., Александр М. и Денис Л.. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

По версии следствия, в 2019 году мэр вместе с сотрудниками администрации муниципального образования разработали и организовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении.

Сейчас Кариха находится в изоляторе временного содержания. Остальным избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий или подписке о невыезде.

«18 октября следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меру Тулуна меры пресечения в виде заключения под стражу», ― сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Карина Головачевав Telegram-канале СК.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября следователи допросили мэра города Тулуна Юрия Кариха в рамках уголовного дела по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению с подтопленных после сильного наводнения в 2019 году территорий Иркутской области. Это подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев.

Активистка Народного фронта рассказала, что мэр Тулуна разыгрывал на аукционе земельные участки, которые предназначались для пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году. По её словам, один участок для себя Карих разыграл на аукционе через подставное лицо. Она добавила, что мэр по той же схеме получил участок для сына. При этом активистка напомнила, что пострадавшие до сих пор не получили обещанное жильё.

О задержании мэра Тулуна СК сообщил 16 октября. Расследованием дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области.