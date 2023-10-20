Москва, 20 октября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла ракетные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ на донецком направлении опубликовало Минобороны России.

Кирилл Нортон/РИА Новости Су-25

«Получили задачу по уничтожению выдвигающихся сил противника, выполнили взлёт парой, выход в район цели, атаку цели. После выполнили манёвр уклонения и успешно приземлились на своём аэродроме», ― рассказал лётчик Су-25 с позывным Водяной.

Он добавил, что, по докладу операционного наводчика, цели поражены.

Пуски ракет лётчики выполняли с малых высот. В результате боевого вылета они уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Минобороны показало кадры уничтожения ракетами опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении. Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа на скорости порядка 800 км/ч и на предельно малой для самолётов высоте (20 метров) накрыли очередной опорный пункт украинской армии пуском авиационных неуправляемых ракет.

Авиация ВКС России 25 сентября уничтожила на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области истребитель МиГ-29 ВСУ.

За сутки 18 октября Воздушно-космические силы России сбили истребитель МиГ-29 ВСУ в районе Троицкого в ДНР, силы противовоздушной обороны (ПВО) за это же время уничтожили штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8 украинской армии.